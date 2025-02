Visite de Rachida Dati: une réaffirmation du soutien de la France à la marocanité du Sahara

Par LeSiteinfo avec MAP

La visite que la ministre française de la Culture, Rachida Dati, a effectuée lundi dans les provinces du Sud, constitue une réaffirmation du soutien de la France à la marocanité du Sahara.

En effet, cette visite, la première du genre d’un responsable gouvernemental français dans les provinces du sud du Royaume, vient réaffirmer la position de soutien de la France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, à la marocanité du Sahara, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Dati, qui était accompagnée du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, a entamé ce déplacement, qui revêt une dimension politique après le soutien de la France à la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, par une visite à la ville de Tarfaya, plus précisément au monument de la Casa del Mar, qui sera restauré.

Elle s’est rendue aussi à la Kasbah de Tarfaya et au musée Antoine de Saint-Exupéry, où l’écrivain et aviateur français (1900-1944) a séjourné dans cette maison transformée en musée et visitée par des touristes du monde entier.

Après Tarfaya, Dati s’est rendue dans la ville de Laâyoune, une visite marquée par le coup d’envoi d’une Alliance française, un projet culturel qui permettra aux habitants de la région d’acquérir de nouvelles compétences et de s’ouvrir à d’autres cultures.

La ministre française a visité, en outre, les installations de la bibliothèque Mohammed VI, un haut lieu de la culture considéré comme l’un des plus importants du Royaume.

La visite de la ministre française au Sahara marocain a inclus également la ville de Dakhla où elle a donné le coup d’envoi, aux côtés de Bensaïd, d’une annexe de l’Institut supérieur des métiers du cinéma (ISMAC), qui ouvrira ses portes au profit des habitants des provinces du Sud, dans le cadre d’un projet visant à renforcer l’offre culturelle et la formation dans le domaine du cinéma et à contribuer au développement des industries culturelles et créatives.

La visite de travail de Dati au Maroc se poursuivra mardi par une rencontre bilatérale élargie avec Bensaïd, ainsi que la signature d’accords dans les domaines de la culture, des arts et du cinéma.

