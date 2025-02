En images : Rachida Dati arrive à Laâyoune

Après avoir atterri dimanche à Rabat, Rachida Dati, ministre de la Culture de la France, s’est rendue ce lundi à Laâyoune, où elle inaugurera le premier Centre culturel français de la ville. Elle est également attendue dans la journée à Tarfaya, où elle visitera le Musée Antoine de Saint-Exupéry.

Hier, Rachida Dati a fait un passage à l’ambassade de France au Maroc. Elle en a profité pour décorer Fadila El Gadi, styliste marocaine engagée pour la transmission des savoir-faire et qui a travaillé notamment auprès d’Yves Saint-Laurent, et Brahim El Mazned, directeur de Visa For Music.