Belaïd Bouimid, un grand nom du journalisme sportif marocain, s’en est allé

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de Belaïd Bouimid, journaliste sportif de renom, écrivain, homme de lettres et caricaturiste, survenu ce mardi 24 septembre 2024, après une lutte courageuse contre une longue maladie.

Icône incontournable du journalisme sportif marocain et caricaturiste talentueux, il a marqué plusieurs générations grâce à la précision de sa plume et à son regard perspicace sur le sport, la culture et la société.

Le groupe Horizon Press adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Belaïd Bouimid.