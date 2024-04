L’UIR présente ses innovations au Salon International des Inventions de Genève

L’Université Internationale de Rabat (UIR) a participé au Salon International des Inventions de Genève, une vitrine mondiale de l’innovation fondée en 1972 par Jean-Luc Vincent. Cet événement, qui se tient annuellement à Palexpo, Genève, met en avant plus de 1.000 inventions provenant de divers domaines, dont l’énergie, l’écologie, la santé et les loisirs, grâce à près de 800 exposants venant de 45 pays.

Avec plus de 60.000 visiteurs chaque année, ce salon est reconnu pour sa capacité à anticiper les tendances émergentes dans le domaine de la technologie et de l’ingénierie, ainsi que pour la remise des prix et des médailles aux meilleures innovations.

Pour sa première participation, l’UIR a présenté deux brevets et innovations notables. La première innovation concerne un kit hybride d’énergies renouvelables solaire et éolienne, caractérisé par un doublement du rendement de la solution éolienne par rapport aux solutions existantes, avec un système de sécurité amélioré en cas de vent violent.

La deuxième innovation concerne la sécurité routière des motards, avec la mise en place d’un système de contrôle de conduite à distance et contrôle parental permettant d’intervenir sur la moto pour la ralentir ou l’arrêter en cas de conduite imprudente, ainsi que des capteurs de surveillance de l’état de santé des conducteurs, déclenchant automatiquement une alerte aux urgences en cas de problème détecté, et un système de détection de la fatigue du conducteur avec des actions d’assistance appropriées.