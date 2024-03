Maroc : les médecins internes et résidents en grève de deux jours

La Commission nationale des internes et résidents en médecine au Maroc annonce qu’elle entamera une grève les jeudi 28 mars et le mercredi 3 avril 2024. Cette grève comprendra tous les services à l’exception des services d’urgence, de réanimation et de soins intensifs.

Ce mouvement de protestation fait suite à « des tentatives continues et sérieuses de la part de la Commission nationale pour ouvrir des canaux de dialogue avec les deux ministères concernés, qui, malheureusement, n’ont pas répondu à nos demandes documentées dans les appels au dialogue datés du 26 janvier pour le ministère de la Santé et de la Protection sociale, et du 19 février pour le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ainsi que le cahier des charges soumis le 23 février, qui est resté sans réponse », souligne un communiqué des médecins internes et résidents.

Le communiqué a révélé que la grève était une réponse à « l’ignorance des autorités concernées des demandes des internes et résidents en médecine, qui représentent l’épine dorsale des hôpitaux universitaires du royaume ».