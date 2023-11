Abdellatif Miraoui : « dans tout changement, vous allez avoir des frictions » (VIDEO)

Dans le cadre de l’invité des Éco, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui revient sur la refonte des différentes filières. Comment l’écosystème pourra y contribuer ?



« La vraie difficulté aujourd’hui réside au niveau des établissements à accès ouvert. A titre indicatif, nous comptons aujourd’hui 1,3 million d’étudiants qui sont inscrits dans les établissements à accès ouvert, soit 85%. Les 15% restants sont admis dans les établissements à accès régulé. Politiquement, nous pouvons augmenter ce taux avec un renforcement des moyens, mais on aura raté le véritable capital humain. Actuellement, nous capitalisons sur ces 85% dont le taux d’échec dépasse 50%, d’où la révision du contenu pédagogique, devenu caduc et aussi à travers l’introduction des langues et des compétences transversales pour que l’université devienne plus attractive. C’était d’ailleurs l’objet des assises régionales. L’objectif est de permettre à ces jeunes qui n’ont pas pu accéder aux autres formations de bénéficier d’une formation de qualité ». Vidéo.