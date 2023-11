Comment développer la recherche scientifique ? Abdellatif Miraoui répond (VIDEO)

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, amorce dès cette année une réforme profonde de l’écosystème de la recherche scientifique et de l’innovation. L’objectif est d’être au diapason de la croissance du pays. L’université devient incontournable et joue donc un rôle central.

La promotion de la recherche scientifique et de l’innovation représente un pilier fondamental du PACTE ESRI-2030. L’alignement de ces domaines sur les priorités de développement du pays revêt une grande importance pour l’instance gouvernementale. Pour le ministre Abdellatif Miraoui, la carrière d’un enseignant-chercheur doit impérativement intégrer la dimension de la recherche scientifique, que ce soit à travers des publications, des brevets ou des collaborations avec les secteurs socio-économiques. De surcroît, cette carrière doit refléter un engagement envers les étudiants, l’adoption d’innovations pédagogiques, le coaching et mentorat des jeunes.

«Nous vivons une période dynamique, caractérisée par des avancées significatives dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’hydrogène, le dessalement de l’eau de mer et les énergies renouvelables», relève Abdellatif Miraoui. Dans ce contexte, le renouvellement de l’université devient crucial, car la recherche scientifique joue un rôle central dans le progrès du pays. Pour ce qui est de la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation et leur alignement sur les priorités de développement de notre pays, des actions concrètes seront déployées dès cette année, ajoute le ministre.