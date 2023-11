Intervenant dans le cadre de l’Invité des ÉCO, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a tenu à affirmer tout son soutien et sa compassion aux Marocains, en particulier pour les étudiants touchés par le séisme d’Al Haouz. Il s’est dit prêt à les accompagner et les aider sans aucune limite.