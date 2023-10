Royal Air Maroc : annulation des vols de et vers Tel Aviv

Royal Air Maroc a annoncé ce mercredi avoir annulé des vols de et vers Tel Aviv pour la période du 19 au 30 Octobre 2023. Les vols AT228 et AT229 sont ainsi annulés.

Royal Air Maroc leur propose deux options :

Un seul changement gratuit, selon la disponibilité, de et vers Tel Aviv pour une nouvelle date de voyage dans les 15 jours suivant la date de reprise des vols, où un remboursement du billet dans son moyen de paiement d’origine.

« Les Clients qui disposent de contacts joignables sur leur dossier de réservation recevront des e-mails et des SMS leur confirmant l’annulation de leur vol », a précisé la compagnie aérienne. Elle a aussi invité les passagers à consulter le statut de leur vol et vérifier et mettre à jour leurs contacts joignables sur la section « gérer ma réservation » du site web RAM : https://www.royalairmaroc.com/ma-fr/gerer-ma-reservation