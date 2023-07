Condoléances du roi Mohammed VI à la famille de feu Mohamed Sekkat

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Mohamed Sekkat.

Dans ce message, le roi affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle du décès de feu Mohamed Sekkat que Dieu l’agrée parmi les fidèles vertueux et l’accueille en Son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux, à tous ses proches et amis, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, et Se remémore, avec estime, les qualités de feu Mohamed Sekkat, soulignant qu’avec sa disparition, le secteur bancaire et financier marocain perd l’un de ses cadres nationaux compétents, reconnu pour la créativité, le sérieux et la grande expérience dont il a fait montre dans les différentes missions et hautes fonctions qu’il a assumées avec responsabilité, intégrité et compétence, particulièrement le poste de Gouverneur de Bank Al-Maghrib.

Le roi implore le Très-Haut d’accorder patience et réconfort aux membres de la famille du défunt, d’entourer le regretté de Sa sainte miséricorde, de le rétribuer amplement pour les services louables rendus à sa patrie et de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux.

