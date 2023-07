Maroc: la pastèque contiendrait-elle un produit toxique?

La députée Hanane Atrikine, du groupe du Parti de l’Authenticité et de la modernité, à la Chambre des représentants, a attiré l’attention sur la sécurité alimentaire des pastèques proposées à la vente au Maroc.

Ces fruits contiendraient de la méthomyl (ndlr, une substance active insecticide) et font partie d’une cargaison destinée à l’exportation en Espagne, a souligné la députée du parti du Tracteur, dans une question adressée au ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

L’office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) avait assuré, suite à des analyses laborantines, l’existence d’une grande quantité de méthomyl, dépassant de loin la quantité autorisée par les dispositions légales européennes à ce sujet, dans la cargaison de pastèques à destination de l’Espagne, a affirmé Hanane Atrikine.

Celle-ci a également tenu à saluer l’interaction positive à ce propos, exprimée par les médias étrangers, ainsi que la sévérité avec laquelle ont été sanctionnées les personnes concernées par la cargaison, avec le retrait des autorisations leur permettant d’exercer leurs activités.

Cependant, a précisé la députée PAMiste, une question reste à se poser concernant le marché intérieur et sur le degré de sécurité alimentaire du fruit proposé dans les points de vente du pays, comme l’absence, ou pas, de quantité importante de méthomyl dedans. Telles sont les craintes des citoyens après avoir eu connaissance des rapports sur la pastèque et sur le degré de dangerosité sur leurs santé et sécurité, a-t-elle poursuivi.

De même qu’elle a expliqué que l’ONSSA n’a pas été assez clair au sujet de la cargaison précitée et si cette dernière a été exportée dans toute sa totalité ou c’est seulement une partie de la production qui a été destinée aux marchés intérieur et européen.

Enfin, Hanane Atrikine s’est interrogée sur les mesures que compte prendre le ministère de tutelle pour le contrôle du marché intérieur et pour s’assurer de la sécurité alimentaire de la pastèque, un fruit si prisé par les familles marocaines.

Larbi Alaoui