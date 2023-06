Carburants: vers une hausse des prix après Aïd Al-Adha

Les prix des carburants vont connaître une hausse après Aïd Al-Adha. Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué qu’une légère hausse est prévue à partir du 1er juillet, précisant qu’elle sera de 15 à 30 centimes.

Cette nouvelle hausse des prix des carburants est due à l’augmentation des frais de la demande au niveau des marchés internationaux.

Rappelons que les prix des carburants avaient grimpé début juin. Le coût du gasoil avait augmenté de 15 centimes et celui de l’essence de 26 centimes. Les coûts connaissent toutefois des variations selon les villes et selon le distributeur de l’essence et du gasoil aux stations-service.

H.M.