Abdellatif Ouahbi subit une intervention chirurgicale

Une source au sein du Parti de l’Authenticité et de la Modernité a annoncé que le ministre de la Justice et patron du Tracteur a été hospitalisé, mardi 9 mai, dans un établissement hospitalier de Rabat, afin d’y subir une opération chirurgicale délicate et urgente, au niveau de la tête.

Cependant, l’état de santé de Abdellatif Ouahbi est stable et ne prête à nulle inquiétude, mais une opération chirurgicale s’avère néanmoins nécessaire, à cause de caillots de sang dans la tête, a souligné la même source.

Cette dernière a également précisé que la coagulation est due aux effets secondaires d’une chute que le ministre et secrétaire général du PAM a faite dans sa salle de bain, au mois de février de l’année en cours. De même que Abdellatif Ouahbi a auparavant subi un examen routinier, un IRM (acronyme de « Imagerie par résonance magnétique ») ayant révélé l’existence de plusieurs caillots sanguins au niveau de la tête.

Diagnostic qui a incité les médecins à conseiller au ministre de la Justice de subir une opération chirurgicale.

Larbi Alaoui