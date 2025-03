La SDR SMART Tourisme tient son conseil d’administration

La Société de Développement Régional pour la promotion de de la TPME Touristique Souss Massa (SDR SMART Tourisme) a tenu, ce mardi 25 mars 2025, son Conseil d’Administration en visioconférence, sous la présidence de Saaïd AMZAZI, Wali de la région Souss-Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane et Président du Conseil d’Administration de la société.

Cette réunion a connu la participation du Directeur Général de la SDR, ainsi que les membres du Conseil d’Administration représentant les institutions partenaires, à savoir : le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, le Conseil de la Région Souss-Massa, la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique, et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Souss-Massa.

La séance a été marquée par la présentation d’un exposé détaillé sur l’état d’avancement du programme d’appui destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises touristiques, ainsi que sur les perspectives d’élargissement des missions de la SDR à des projets stratégiques et prioritaires, en particulier dans les domaines de l’investissement touristique,la gestion des infrastructures touristiques, la développement et de la diversification de l’offre de loisirs dans la région.

Dans son allocution d’ouverture, le Wali a insisté sur l’importance du rôle central de la SDR dans l’accompagnement d’une nouvelle génération de projets, d’activités et de services touristiques innovants, capables de répondre aux attentes renouvelées des touristes, marocains comme étrangers. Il a également souligné l’importance de ces actions dans le cadre des préparatifs aux grands événements sportifs continentaux et mondiaux que la ville d’Agadir s’apprête à accueillir.

Le Conseil d’administration a également examiné plusieurs points inscrits à l’ordre du jour, notamment :

La présentation du rapport de gestion relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;

L’examen et l’approbation des états financiers de l’exercice 2024 ;

La présentation et l’adoption du budget prévisionnel pour l’année 2025 ;

L’adoption du projet de résolutions à soumettre à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

En clôture des travaux, les membres du Conseil d’administration ont renouvelé leur engagement commun à renforcer la coordination et la coopération entre les acteurs régionaux et nationaux, en vue d’accompagner efficacement la mise en œuvre des programmes pilotés par la SDR, contribuant ainsi à dynamiser l’investissement touristique et à accroître la compétitivité de l’offre régionale dans la région de Souss-Massa.

Faits marquants et principales réalisations durant l’année 2024

1. Programme d’accompagnement et d’appui pour des TPME touristiques

Il convient tout d’abord de noter que le programme de la SDR “S.M.A.R.T. Tourisme” est conçu essentiellemnt pour promouvoir l’entrepreneuriat, l’investissement et la culture d’excellence opérationnelle dans le secteur touristique de la région Souss Massa. Il joue ainsi un rôle crucial en promouvant un entrepreneuriat qui est à la fois inclusif, innovant et durable dans la région.

Les projets sélectionnés dans le cadre du programme bénéficient d’un accompagnement et d’un soutien à la fois technique et financier. A cet effet, un deuxième appel à projet a été lancé le 15 février 2024 et un troisième le 15 novembre 2024. Un accompagnement et des primes d’investissements et subventions allant de 10% à 50% du montant de l’investissement sont prévues dans le cadre de ce programme d’appui.

En 2024, les deux premiers appels à projets ont permis de soutenir 109 TPME touristiques, bénéficiant d’une subvention moyenne de 30 %. Cela représente 73 % de l’objectif global fixé pour la fin de l’année 2025, conformément à la convention du programme d’appui. Parmi ces projets, 22 ont déjà bénéficié du déblocage des fonds, qui intervient directement après la réception du dossier administratif et la visite de la commission de constatation des investissements. Par ailleurs, une dizaine de projets supplémentaires sont actuellement en cours de déblocage.

En ce qui concerne la nature des projets, 79% des TPME sont des projets d’animations et loisirs (Activités nautiques, parapente, animations culturelles, activités culinaires, ateliers artistiques, agritourisme, vélo électrique, randonnées (pédestres, VTT, chamelières…), canyoning, escalade,…).

2. Plateforme de commercialisation et de mise en réseau

Dans le cadre du renforcement des canaux de distribution et de commercialisation des produits et prestations offertes par les TPE-PME touristiques de la destination Agadir Souss Massa, la SDR “S.M.A.R.T. Tourisme” offre aux professionnels du secteur touristique une visibilité accrue et une meilleure accessibilité dans le cadre de la promotion de leurs produits et services. Les fonctionnalités-clés de cette solution digitale comprennent des informations détaillées sur les prestations de l’entreprise, des options de réservation en ligne sécurisées et une assistance personnalisée pour les voyageurs à travers une interface intuitive et facile d’utilisation.

3. Promotion et communication

Au niveau de la promotion et de la communication la SDR “S.M.A.R.T. Tourisme” a développé durant l’année 2024 de larges campagnes de communication auprès des médias et réseaux sociaux. La priorité était l’appel à projets mais la stratégie communication était également plus globale. En effet, plusieurs outils de communication ont été élaborés par exemple, 4 éditions de newsletters ont été transmises à plus de 2000 acteurs du tourisme et autres. Cela constitue un outil de communication trimestriel avec l’ensemble de nos partenaires et bénéficiaires du programme. Au niveau des réseaux sociaux et du blog du site internet, le contenu est publié avec régularité et le taux d’engagement est de qualité. Dans le cadre de son accompagnement des entrepreneurs du secteur touristique, S.M.A.R.T. Tourisme a élaboré le Carnet de l’entrepreneur en tourisme, un guide pratique destiné à soutenir les porteurs de projets à chaque étape de la création de leur entreprise touristique. Ce carnet fournit des informations essentielles, des outils adaptés et des ressources pratiques pour aider à concrétiser les idées des entrepreneurs et les guider tout au long de leur parcours. Avec cet outil, S.M.A.R.T. Tourisme souhaite faciliter l’émergence de nouveaux projets et accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur activité touristique.

Gestion des infrastructures touristiques et culturelles

Toujours en 2024, la SDR SMART Tourisme a procédé à l’extension de son objet social au-delà de l’accompagnement des TPME. À cet effet, elle peut désormais exercer des activités à caractère économique entrant dans le champ des compétences de la région ou liées à la gestion d’un service public relevant de la région ou d’une collectivité territoriale, en rapport avec le secteur du tourisme.

C’est d’ailleurs le cas des deux projets phares du PDU d’Agadir 2020-2024, à savoir :