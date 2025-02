Foncier et logistique: Mehdi Bouamrani met en lumière un enjeu clé (VIDEO)

Organisée dans le cadre du cycle de rencontres du Cercle des ÉCO, la table ronde «Logistique : vision et perspectives à l’horizon 2030» a été un franc succès. Les échanges, animés par Hicham Bennani, DGD du groupe Horizon Press, ont vu intervenir des acteurs de premier plan avec des éclairages précieux de Hakim Belmâachi, président du directoire de Disway, Najib Benhaddou, docteur en droit, spécialiste du transport et de la logistique, Anass Moutaoukil, directeur général de Building & Logistic Services, Mehdi Bouamrani, directeur général de Dislog Group, et Hicham Mellakh, président de la Commission logistique et foncier à la CGEM.

Directeur général de Dislog Group, un opérateur industriel dans l’économie de la vie et développeur de marques ayant intégré la logistique comme vecteur de compétitivité dans son business model, Mehdi Bouamrani déclare que «de nombreux espaces sont disponibles dans des zones industrielles, comme à Aïn Sebaâ-Casablanca par exemple, mais ne sont pas exploités depuis les années 1970. Ils auraient potentiellement pu servir à des projets logistiques. Mais ce n’était pas autorisé. Une aberration. On se rabattait donc sur l’arrière-pays des villes pour trouver du foncier».

«Ce qui est urgent, c’est l’identification du foncier, la préparation des plans et des autorisations, qui peuvent prendre du temps aussi. L’investissement proprement dit est incompressible. Il faut compter entre 12 et 18 mois. De la célérité des différentes parties prenantes dépendra notre capacité à être au rendez-vous des grands projets qui nous attendent d’ici à 2030», indique Mehdi Bouamrani. Extrait.