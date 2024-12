La SMIT tient son Conseil d’administration sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor

La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) a tenu son Conseil d’administration le mercredi 11 décembre 2024, sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.

En ouverture du conseil, la Ministre a salué les performances exceptionnelles du secteur touristique marocain, avec l’annonce de 15,9 millions de touristes à fin novembre 2024, un record historique, soulignant que ces résultats démontrent la solidité de la vision d’atteindre 26 millions de touristes d’ici 2030 et l’efficacité de la feuille de route du tourisme.

Fatim-Zahra Ammor a ensuite mis en avant les axes essentiels devant être portés par le privé pour accompagner les efforts en termes de connectivité aérienne et de promotion :

Renforcer les infrastructures touristiques, tant en nombre qu’en qualité Élever la qualité de services aux standards internationaux

En rappelant l’objectif de 150 000 lits d’ici 2030, et celui de la diversification de l’offre d’animation du Maroc, la Ministre a insisté sur l’importance de continuer à stimuler l’investissement dans le secteur, notamment à l’approche d’événements majeurs comme la Coupe d’Afrique 2025 et la Coupe du Monde 2030.

Pour accélérer l’investissement, plusieurs initiatives ont été lancés dans le cadre de la feuille de route :

Cap Hospitality : un mécanisme innovant pour la modernisation du parc hôtelier.

Go Siyaha : un programme national visant à accompagner 1700 entreprises touristiques à horizon 2026.

Moukawala Siyahia : un dispositif offrant un appui financier et technique aux entreprises touristiques au niveau régional.

Des programmes d’animation de niches : dans les secteurs de la gastronomie, du gaming et du digital pour stimuler des activités d’animation innovantes.

Des programmes d’amélioration des prérequis en partenariat avec les Régions et autorités locales pour rendre plus attractives les filières touristiques.

Le Conseil a également fait le point sur les avancées des mécanismes de financement dédiés à la remise à niveau du parc hôtelier de certaines zones en particulier dont la mise en œuvre est confiée à la SMIT, notamment :

Le mécanisme d’appui financier aux unités hôtelières fermées ou vétustes à Ouarzazate et Zagora

Le programme de rénovation des établissements touristiques affectés par le séisme d’Al Haouz

Fatim-Zahra Ammor a souligné les efforts de la SMIT pour attirer des investisseurs, en mettant en avant les partenariats stratégiques existants avec de grandes chaînes mondiales et l’intérêt croissant des investisseurs pour la destination Maroc. A ce jour, plus de 297 000 lits sont opérationnels soit plus 36 000 nouveaux lits depuis le lancement de la feuille de route 2023-2026. En concluant, elle a appelé à accélérer les efforts, rappelant qu’il n’y a jamais eu autant d’incitations et de programmes pour soutenir les investisseurs dans le secteur.

En présentant les réalisations de l’année 2024 et le plan d’actions pour 2025, Imad Barrakad, Directeur Général de la SMIT, a confirmé l’engagement de la SMIT à poursuivre la promotion des opportunités d’investissement touristique au Maroc afin d’accélérer le développement du secteur.

S.L.