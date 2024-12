Alliances Darna. Youssef KABBAJ: “C’est une reconnaissance qui renforce notre engagement client”

Youssef KABBAJ

Directeur général délégué du développement de l’immobilier social et classe moyenne

Pour la deuxième année consécutive, l’entreprise décroche le prestigieux titre d’Élu Service Client de l’Année. Cette distinction met en lumière les efforts constants de ses équipes pour offrir une expérience client irréprochable. L’entreprise revient sur la vision qui guide ses actions, l’importance d’une culture d’amélioration continue et la manière dont ce prix reflète son engagement à placer les clients au centre de ses priorités.

Bravo pour cette seconde consécration. Comment la vivez-vous ?

Merci beaucoup ! Cette distinction est une immense fierté pour nous, car elle reflète l’effort collectif de toute notre équipe. Le fait de l’obtenir pour la deuxième année consécutive confirme que nous avons trouvé la bonne approche. Cela démontre aussi la reconnaissance de notre engagement envers un service client irréprochable.

Cette récompense nous motive à aller encore plus loin, en continuant à perfectionner nos pratiques pour répondre aux attentes de nos clients. C’est le fruit d’une démarche d’amélioration continue et d’une philosophie d’entreprise qui place l’aboutissement et la satisfaction client au centre de toutes nos actions.

Ce prix a-t-il changé votre façon de voir les efforts de vos équipes ?

Ce prix souligne les efforts que nous déployons depuis toujours, mais il ne modifie pas notre vision. Nous avons toujours accordé une attention particulière à l’investissement dans nos équipes, à leur accompagnement et à l’optimisation de nos processus.

Cette distinction vient simplement confirmer que notre stratégie porte ses fruits et nous renforce dans notre conviction que l’écoute attentive, la réactivité et l’empathie sont essentielles pour offrir une expérience client exceptionnelle. Cela nous encourage également à nous concentrer sur chaque petit détail et à maintenir une culture d’amélioration continue, dans le but de toujours mieux satisfaire nos clients.

Comment utilisez-vous ce titre pour montrer à vos clients qu’ils sont au cœur de vos priorités ?

Ce prix est bien plus qu’une simple reconnaissance, il incarne notre engagement envers nos clients et nous permet de leur rappeler, à chaque occasion, qu’ils sont au cœur de toutes nos préoccupations. Nous l’utilisons comme un moyen de renforcer leur confiance, en leur montrant que leur satisfaction est notre priorité absolue.

Ce titre témoigne de notre professionnalisme et de notre volonté permanente d’améliorer nos services pour garantir une expérience client optimale. Il illustre également notre philosophie d’entreprise : chaque détail compte et l’amélioration continue est la clé de notre réussite, pour offrir à chaque client un service toujours plus personnalisé et adapté à ses besoins.

