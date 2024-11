BOA UK-AFC : levée de 300 millions de dollars pour le développement africain

BANK OF AFRICA United Kingdom (BOA UK) a finalisé avec succès une levée de fonds de 300 millions de dollars pour le compte d’Africa Finance Corporation (AFC), en collaboration avec sept grandes banques indiennes.

Cette opération marque un tournant pour AFC, principal fournisseur de solutions d’infrastructure en Afrique, en lui permettant de renforcer ses partenariats financiers mondiaux. L’événement a été célébré à Dubaï le 29 octobre 2024, réunissant les responsables de BOA UK et Middle East & Asia, de l’AFC, ainsi que des représentants des banques partenaires, dont State Bank of India, Canara Bank et Bank of India.

Cette levée de fonds a suscité un intérêt significatif avec une sursouscription de 50%, mettant en lumière la capacité d’AFC à attirer des capitaux internationaux et soulignant le rôle stratégique de BOA en tant que banque panafricaine engagée dans la mobilisation de financements pour le développement africain.

Said Adren, Administrateur Directeur Général de BOA UK, a déclaré que cette opération démontre le potentiel d’attirer des flux de capitaux en provenance de régions émergentes comme l’Inde, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de financement pour l’Afrique.

Zineb Tamtaoui, Directrice Générale de BOA – DIFC Branch, a également souligné l’importance de cette transaction, affirmant que l’expertise de la banque a été déterminante pour répondre aux exigences spécifiques des prêteurs indiens, renforçant ainsi la coopération financière internationale au profit du développement des infrastructures en Afrique.