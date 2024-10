Tourisme : 17 MMDH de recettes en devises en août

Par LeSiteinfo avec MAP

Les recettes touristiques en devises ont atteint un sommet inédit de 17 milliards de dirhams (MMDH) en août dernier, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Cette performance représente une hausse significative de près de 20% par rapport à août 2023, établissant ainsi un nouveau record mensuel, indique le ministère dans un communiqué.

La tendance positive se confirme sur l’ensemble de l’année, avec une hausse des recettes cumulées de 7% à 76,4 MMDH durant les huit premiers mois de 2024, ajoute la même source.

« Ces résultats confirment l’élan sans précédent du tourisme marocain. Ce record de recettes s’appuie sur un nombre exceptionnel d’arrivées : 1,8 millions en août et 11,8 millions depuis le début de l’année », a déclaré la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué.

Et de soutenir : « Ces chiffres prouvent l’efficacité de notre feuille de route. Nous aspirons à maintenir cette dynamique en diversifiant et enrichissant nos expériences locales. Cette approche permettra de prolonger et mieux valoriser le séjour de nos visiteurs ».