Espaces régionaux : cap sur l’élargissement de l’assiette fiscale ?

Face aux difficultés des gouvernements à équilibrer leurs budgets, il leur est recommandé d’élargir l’assiette fiscale. Une solution pour soulager également les rares contribuables sous pression des services des impôts. Une règle qui devrait s’appliquer dans l’ensemble des espaces régionaux.

Afin d’approfondir la mobilisation des ressources intérieures, les pays doivent redoubler d’efforts pour élargir leur assiette fiscale nationale, déclare la Secrétaire exécutive adjointe et Économiste en chef, de la Commission économique pour l’Afrique, Hanan Morsy.

Concernant l’élargissement de l’assiette fiscale, elle a déclaré que l’Afrique a le ratio impôts/PIB le plus bas de toutes les régions. Il est impératif d’optimiser nos efforts de collecte d’impôts pour le développement durable», ajoutant que les pays peuvent commencer par améliorer l’efficacité de leurs dépenses publiques, en veillant à ce que chaque dollar investi génère un rendement maximal. «Il ne s’agit pas seulement d’investir dans les bons domaines ; il s’agit également de le faire de la meilleure façon possible pour minimiser le gaspillage et maximiser l’impact», a-t-elle souligné.

Recherches sur l’évaluation de la fiscalité

Sur la question de la fiscalité, elle a recommandé des systèmes fiscaux progressifs, la numérisation grâce à la déclaration électronique des impôts et la suppression des exonérations fiscales inefficaces. La CEA pilote actuellement des recherches sur l’évaluation de la fiscalité optimale des secteurs du numérique et de la technologie.

Selon elle, le changement climatique a exacerbé la situation d’un espace budgétaire déjà réduit avec des besoins de financement croissants qui ont conduit à un cercle vicieux de déficits d’investissement qui ont accru le risque d’exposition et aggravé l’impact, érodant davantage l’espace budgétaire et augmentant les coûts de financement. «Il est important que les pays africains exploitent leurs atouts, en commençant par le bien le plus précieux de tous : le capital humain», a déclaré Hanan Morsy, ajoutant que «responsabiliser et doter nos jeunes sera crucial pour façonner notre avenir commun».

Pour y parvenir, a souligné Morsy, «nous devons continuer à donner la priorité à l’innovation et à investir dans les compétences et l’éducation». Elle a noté que la voie de l’Afrique vers le développement durable repose sur trois éléments cruciaux.

Concrétiser la ZLECAF

Pour commencer, il faut aborder la question du financement et de l’investissement afin d’attirer des financements plus abordables et concessionnels sur le continent grâce à la réforme de l’architecture financière mondiale.

«Cela nécessite également de réduire les risques liés aux projets afin d’attirer les investissements du secteur privé qui sont nécessaires pour accroître la maigre part de 14 % du secteur privé en Afrique», a-t-elle indiqué.

Ensuite, au niveau régional, les pays doivent transformer leur potentiel et leurs idées en actions concrètes à travers des projets concrets bancables. Elle a souligné que le succès des initiatives et approches régionales «dépend grandement de notre capacité à mettre en œuvre efficacement la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

À ce titre, les pays doivent continuer à favoriser la création de chaînes de valeur régionales dans des secteurs critiques tels que les minéraux et les batteries et véhicules électriques (BVE), les systèmes alimentaires et énergétiques et la technologie».

Favoriser la diversification à travers la collaboration régionale

Pour la CEA, la collaboration régionale peut dynamiser notre détermination commune à favoriser la diversification économique, l’industrialisation et le commerce intra-régional, afin de catalyser une transformation positive sur l’ensemble de notre continent. La commission appelle ainsi à des actions au niveau national telles que la création d’un environnement favorable et de cadres politiques et réglementaires adéquats.

«Cela implique d’optimiser les recettes et les dépenses publiques, de rationaliser les longs processus de permis et d’approbation, de lutter contre les réglementations opaques et les incohérences politiques, de surveiller et de rendre compte correctement de l’utilisation des recettes et de s’aligner sur les priorités stratégiques à moyen et long terme», conclut Hanan Morsy.

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO