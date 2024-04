Musée de Targant : Taghazout Bay accueille le premier centre dédié à l’Arganier (VIDEO)

L’aire de l’arganier, qui s’étend sur 2,5 millions d’ha, est considérée comme le dernier rempart face à l’avancée de la désertification. Afin de mettre en valeur l’écosystème de l’arganier, notamment l’aspect non marchand et immatériel au cœur duquel se trouve l’élément féminin, la réserve de biosphère (RBA) s’est dotée de son propre musée de l’argan, le premier du genre, situé à la station de Taghazout Bay.

Inauguré en marge de la première édition des Art’gan Days, le Centre Targant et son Musée de l’Arganier relate l’histoire de cet arbre, symbole mythique et emblématique du Souss. Le projet est composé d’un musée, d’une unité de production en plus d’une boutique et d’un centre d’activité et un restaurant à la base des produits terroirs de la région.

Le musée a renforcé non seulement l’offre d’animation au sein de la destination, mais aussi, il a enrichi l’expérience touristique des visiteurs de la destination tout en valorisant le patrimoine culturel et naturel de l’arganier.