Taghazout Bay accueille le festival Amazingh

Taghazout Bay, sa culture berbère dynamique, ses plages de sable blanc et les montagnes majestueuses de l’Atlas en toile de fond, offre un cadre unique pour un festival de musique.

Le nom « Amazingh » vient d’une combinaison inspirée de « Amazigh » et « Amazing ». Cette fusion reflète un équilibre entre le patrimoine culturel de la région et l’expérience extraordinaire que le festival promet d’offrir.

Avec plus de 18 concerts durant neuf jours, la première édition de « Amazingh Taghazout Bay Festival » annonce une programmation musicale vibrante.

La première phase du line-up a été dévoilée avec : Sarah & Ismail, Gims, Dadju, Fehd Benchemsi & The Lallas, Oum, Mehdi Qamoum, Gnawa Diffusion, Jubantouja, Africa Band – Moroccan Tribute to Pink Floyd, Julian Marley, Mehdi Nassouli et Lartiste.

La deuxième phase sera bientôt annoncée.

En plus des concerts, « Le village de Taghazout Bay » deviendra le lieu de vie pour les visiteurs et les habitants de la région. Situé à Tawenza Square, à 20m de la scène principale, le Village abritera un food court aménagé qui accueillera des foodtrucks (cuisines locales et du monde), un espace de créateurs et une zone de gaming. Le village deviendra ainsi la destination de l’été où se retrouver en fin de journée pour partager des moments en famille et entre amis.

Avec une première édition prometteuse, Amazingh Taghazout Bay Festival vise à devenir le rendez-vous incontournable de l’été, célébrant ainsi la richesse culturelle et l’énergie créative de la région.

Le programme (Phase 1):

Vendredi 2 août

Sarah & Ismael : Duo harmonique acoustique captivant, ces originaires d’Agadir basé à Shanghai marient avec finesse les chansons amazighes aux harmonies vocales et aux instruments acoustiques.

: Duo harmonique acoustique captivant, ces originaires d’Agadir basé à Shanghai marient avec finesse les chansons amazighes aux harmonies vocales et aux instruments acoustiques. Gims : Artiste multi-platine aux rythmes entraînants, Auteur-compositeur-interprète à succès, Gims enchante par ses mélodies accrocheuses et ses paroles poignantes.

Samedi 3 août

Dadju : Auteur de tubes incontournables, avec sa voix suave et ses textes romantiques, Dadju captive un large public depuis ses débuts.

Dimanche 4 août

Fehd Benchemsi & The Lallas : Musicien explorant la tradition gnaoua avec une touche moderne, Fehd a enrichi son style en collaborant avec des artistes de jazz et de gospel à Los Angeles.

: Musicien explorant la tradition gnaoua avec une touche moderne, Fehd a enrichi son style en collaborant avec des artistes de jazz et de gospel à Los Angeles. Oum : Connue pour sa voix envoûtante et sa fusion de jazz, de soul et de musique traditionnelle, Oum célèbre une décennie de création musicale et de performances avec son 5ème opus, « Dakchi ».

Lundi 5 août

Mehdi Qamoum : Mehdi Qamoum, surnommé MediCament, est un artiste d’Agadir. Talentueux joueur de guembri, il apporte une nouvelle dimension à la musique gnawa.

: Mehdi Qamoum, surnommé MediCament, est un artiste d’Agadir. Talentueux joueur de guembri, il apporte une nouvelle dimension à la musique gnawa. Gnawa Diffusion : Pionniers du métissage musical gnawa et reggae, le groupe emblématique Gnawa Diffusion mêle musique gnawa, reggae et rock pour un son unique et engagé.

Mercredi 7 août

Jubantouja : Groupe de musique alternative fondé en 2016 à Azilal, Jubantouja explore la musique amazighe à travers l’indie folk et le rock alternatif.

: Groupe de musique alternative fondé en 2016 à Azilal, Jubantouja explore la musique amazighe à travers l’indie folk et le rock alternatif. Africa Band – Moroccan Tribute To Pink Floyd : Revisitant les classiques de Pink Floyd, Africa Band offre un hommage unique et vibrant aux légendes du rock.

Jeudi 8 août

Julian Marley : Gardien contemporain du reggae, et héritier du légendaire Bob Marley, Julian perpétue la tradition reggae avec une touche moderne.

: Gardien contemporain du reggae, et héritier du légendaire Bob Marley, Julian perpétue la tradition reggae avec une touche moderne. Mehdi Nassouli : Virtuose du guembri, Mehdi incarne la nouvelle génération des musiciens gnaoua qui renouvelle la tradition avec une touche plus contemporaine.

Vendredi 9 août