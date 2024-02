The View Agadir : luxe et authenticité sur la Côte Atlantique marocaine

Situé sur la côte atlantique avec un accès direct à la plage – The View Agadir a ouvert ses portes le 15 janvier 2024 et s’apprête à redéfinir les standards de l’hospitalité marocaine dans la région, avec l’avantage de tutoyer l’une des plus belles plages de la région.

Depuis l’ouverture du premier hôtel The View en 2017, la marque œuvre à réinventer le voyage au Maroc, en mettant l’accent sur l’expérience, l’élégance, le service et la fusion des traditions et de l’ultra-moderne.

Inspirer et émouvoir l’esprit, le corps et les sens, est au cœur de l’ADN de The View Hotels. La marque promet des vues à couper le souffle pour vivre des expériences authentiques et la promesse se matérialise à travers sa gastronomie néo-marocaine et mondiale signée par des chefs étoilés Michelin, dans son design artsy, sobre et élégant, dans la décoration des chambres réalisée par des artisans locaux, dans le renouveau des rituels du thé et du bien-être.

Cela se manifeste également par l’importance accordée au service personnalisé et sur mesure.

Accueillis par un rituel de thé cérémonial, les hôtes sont ensuite familiarisés avec les vastes installations de l’hôtel ; des restaurants et lounges de caractère; des activités sportives et des excursions ; le spa Amaya, centre de bien-être et fitness, un chaleureux espace de 1 500 m² offrant des installations de pointe ; un accès à la plage privée de l’hôtel, et une multitude d’ateliers épicuriens, artistiques et thérapeutiques, comprenant yoga, poterie, peinture et séances de méditation permettant à chacun de libérer sa créativité, explorer ses passions ou simplement s’initier à de nouvelles activités.

Pour les invités d’affaires et de conférence, The View Hotels s’est également forgée une réputation en fournissant la technologie la plus avancée pour les réunions d’affaires, les conférences et les événements.

S’inspirant des codes nomades, The View Agadir offre une expérience mémorable où chaque détail raconte une histoire. Les motifs des textiles, savamment sélectionnés, célèbrent les connexions humaines et l’hospitalité.

Une vue imprenable sur la piscine, le jardin luxuriant, le littoral et l’océan depuis les balcons ou terrasses privées des 272 chambres et suites invitant à la détente dans un décor élégant où le blanc et les teintes océanes créent une atmosphère sereine. Le charme bohème chic est rehaussé par des touches artisanales réalisées par des talents locaux. Les 59 suites se distinguent par un style Beach House et des ameublements somptueux. Pour un confort absolu, un service de majordome personnel est disponible 24h/24.

Amaya, Spa et espace bien-être et fitness accueille ses clients dans une ambiance apaisante, propice à la détente pour apprécier des conceptions avant-gardistes. En plus des intérieurs saisissants, des traitements sélectionnés avec soin s’appuyant sur une approche holistique visant à relier la nature à la science du bien-être pour offrir des rituels qui réconfortent, rééquilibrent et agissent sur le mieux-être émotionnel et physique. À travers Amaya, The View signe le renouveau des rituels ancestraux, l’expérience du hammam traditionnel marocain, ses bienfaits et remèdes naturels.

L’art de la gastronomie, les plaisirs de la table et l’entertainment constituent une partie essentielle de l’expérience The View. À Agadir, l’hôtel abrite quatre restaurants; Le V, propose une vaste sélection de stations ‘Ateliers du Matin’. L’accent est mis sur une cuisine fraîche et Bio, des ingrédients locaux, pains frais, confitures maison, des jus pressés, et des options Vegan, Gluten Free, Cétogène… De plus, des ateliers quotidiens de Show Cooking pour des plats préparés à la minute ! Du côté de la piscine, Le Dielli, Pool Snacking, offre une ambiance aussi festive que décontractée. À n’importe quel moment de la journée, savourez des cocktails signature à table ou autour de la piscine confortablement installé sur un bed au soleil – Le restaurant italien, Le Sensya, avec Francesco Franzese, chef étoilé Michelin, embarquez dans un voyage épicurien autour de l’Italie, avec des plats habilement élaborés. – Une expérience gastronomique à ne pas manquer, Mima Kitchen propose des plats néo-marocains inspirés des trésors du terroir. Des saveurs et des fusions étonnantes offrent un aperçu de la cuisine du Royaume avec un Twist contemporain!

Pour les clients en quête de détente après une longue journée, le Chay Lounge, accueille ses visiteurs dans un univers de saveurs, de traditions et de tranquillité, dans un décor intimiste autour d’une riche sélection de thés et de délicatesses pour un cérémonial dans les règles de l’art du rituel marocain.

Les clients en quête de festivités apprécieront la musique électro-lounge du Dj Résident au bar de la piscine Le Dielli, tandis que le Cedar Bar accueille des spectacles de live music et autres, le soir venu. À ceux-là s’ajoutera l’emblématique Buddha Bar, synonyme de night-life et musique du monde qui ouvrira ses portes à The View Agadir dès Juin 2024.

La durabilité au cœur des engagements de la marque, The View développe de nouvelles solutions pour réduire l’empreinte carbone. L’hôtel privilégie l’achat et le travail avec des artisans locaux, des coopératives et des entreprises responsables et éthiques en matière d’environnement.

Salah-Eddine Benhammane, Directeur de la région sud du Conseil régional du tourisme d’Agadir, déclare :

« The View marque une nouvelle ère pour l’hospitalité à Agadir. Avec de plus en plus de voyageurs visitant la ville, l’un des plus grands défis pour l’industrie de l’hospitalité a été d’accommoder leurs besoins évolutifs et sophistiqués, en embrassant la culture, sans compromettre leurs attentes en matière de style de vie.

« The View Agadir incarne l’authenticité de la région – pas seulement une peinture ou une sculpture marocaine symbolique. Les clients peuvent se plonger dans la culture et les coutumes de la région, tout en profitant des plus hautes normes en matière de gastronomie et de bien-être – qui sont établies dans un cadre élégant et sophistiqué, sans bling-bling ».

L’ouverture du troisième hôtel phare à Agadir symbolise l’évolution remarquable de la ville. Autrefois simple station balnéaire familiale et paradis des surfeurs, Agadir s’est métamorphosée en une destination cosmopolite et branchée prisée par les voyageurs, les amateurs d’art et les créatifs du monde entier. Cette renaissance rappelle l’âge d’or d’Agadir dans les années 1970.

Tradition et modernité se rencontrent pour créer une atmosphère unique. La ville a vu ces dernières années l’ouverture de restaurants de premier ordre, dirigés par des chefs internationaux avec un héritage en matière de haute, Ce renouveau attire une nouvelle génération de voyageurs à la recherche d’une expérience authentique et luxueuse. Malgré son dynamisme, Agadir conserve une atmosphère plus intime que les grandes villes du Maroc.