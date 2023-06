Californie Mall : Une nouvelle destination de loisirs, de shopping et de gastronomie à Casablanca

La galerie marchande de Marjane Californie, qui abrite l’hypermarché, se réinvente et devient Californie Mall. Un nouveau lieu de vie moderne, attractif et dynamique axé sur les loisirs, le food et le shopping.

« Le nom et l’identité choisis pour accompagner cette mutation prennent leur racine dans l’emplacement historique du site ; les éléments qui composent le logo sont un clin d’œil amusant au style de vie californien, marqué par la détente et les bons moments autour des univers du loisir, du food et du shopping », précise le management de Marjane Holding.

Situé au cœur du quartier Californie à Casablanca, Californie Mall proposera une offre complète de loisirs, de food et de shopping, sur plus de 40.000 m² de surface commerciale, autour de l’hypermarché dernière génération de Marjane, avec plus de 1.000 places de parking.

L’offre shopping s’est récemment étoffée sur le projet avec la création d’un mail piéton accessible depuis le parking extérieur du centre commercial ; on y retrouvera des enseignes de renommée telles que Planet Sport, Orchestra ou encore la marque américaine Ashley, leader mondial de l’ameublement et de la décoration. À l’intérieur du centre commercial, l’enseigne Décathlon vient sur 2 niveaux combler les amoureux du sport sous toutes ses formes ; à ses côtés se retrouvent plusieurs enseignes locales et internationales comme Celio, Samsung, le chocolatier Bart Van Cauwenberghe, Excellence Paris, Les Drugstores du Maroc, King Jouet, Razana ou Mumuso ; plusieurs autres enseignes sont en cours d’installation.

L’offre de restauration accueillera quant à elle McDonald’s qui y rouvrira prochainement un tout nouveau restaurant, avec une expérience totalement renouvelée ; le food court, en connexion directe avec les espaces de loisirs, dont l’ouverture est prévue à partir de la fin du mois de juillet, a vu la signature de plusieurs enseignes dont Oliveri, Brothers & Crêpes, Bo Sushi, Lyn Oriental, Dream Donuts, Osowa et bien d’autres encore.

Côté loisirs, Californie Mall passera à la vitesse supérieure durant les prochaines semaines avec l’ouverture, fin juillet, du nouveau flagship du leader des parcs à thème au Maroc, Yasmine Fun Park, qui sur 2.300 m², proposera une large palette d’attractions adressant les enfants, les adolescents et les jeunes adultes ; au menu notamment, plusieurs attractions pour ravir les amateurs de playgrounds, de jeux d’arcades VR et de manèges à sensations.

Enfin, Californie Mall parachève sa mutation en accueillant courant septembre le plus important complexe de cinémas au Maroc sur 9.500 m², développé en partenariat avec le groupe français Pathé. Les clients pourront profiter de 8 salles de cinéma équipées des dernières technologies en la matière pour une meilleure immersion et une expérience inégalée.

Véritable lieu de vie conçu pour la détente et le shopping, Californie Mall promet à ses clients une véritable expérience axée sur le bien-être et l’expérientiel. À travers Californie Mall, le Groupe Marjane Holding confirme son leadership dans la distribution et l’immobilier commercial, ainsi que la poursuite de sa politique d’innovation en développant de nouveaux concepts et partenariats pour des expériences clients uniques et novatrices.