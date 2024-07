Alerte à l’arnaque : Nicolas Reyes et Tonino Baliardo défendent le nom des Gipsy Kings

Visiblement, Nicolas Reyes et Tonino Baliardo ne veulent pas céder à l’utilisation arbitraire et illégale du nom des Gipsy Kings. Ils sont déterminés à aller jusqu’au bout et souhaitent mettre les points sur les « i », particulièrement à un moment où trop de groupes se prétendent être les « Gipsy Kings ».

En effet, aujourd’hui, tout le monde utilise la marque Gipsy Kings, plongeant ainsi le public dans la confusion et détruisant l’authenticité et l’originalité de cette formation mythique, qui a fait danser et enchanter des générations depuis plus de 40 ans.

Actuellement, deux concerts d’un soi-disant groupe se prétendant les « Gipsy Kings » sont prévus dans les jours à venir à Casablanca et à Marrakech.

À cet effet, Nicolas Reyes et Tonino Baliardo, membres fondateurs des Gipsy Kings, ont décidé d’engager une procédure judiciaire, via leur conseil Maître El Mehdi Ezzouate, visant à interdire catégoriquement les concerts de Patchai Reyes prévus les 26 et 27 juillet 2024 au Maroc sous l’appellation « Gipsy Kings by Patchai Reyes ».

Pour Ezzouate, l’usage de la dénomination Gipsy Kings, ayant été reconnue exclusivement à Nicolas Reyes et Tonino Baliardo, est aujourd’hui un fait par la force de la chose jugée, notamment suite à un jugement du 8 mars 2018, et suivant l’arrêté du 19 janvier 2021 qui interdit formellement Patchai Reyes d’utiliser ce même nom de Gipsy Kings, sauf à se revendiquer explicitement comme « ancien membre » du groupe dont il fit partie partiellement de 1982 à 1984 et de 1993 à 2014 sans continuité, sachant que les autres membres de son groupe n’étaient pas encore nés à l’époque des tubes qui ont consacré les Gipsy Kings de légende.

Ezzouate poursuit que ces concerts au Maroc sous l’appellation « Gipsy Kings by Patchai Reyes » constituent une grave violation du jugement de la Cour d’Appel de Paris, ainsi qu’une tromperie à l’égard du public, en lui faisant croire qu’il s’agit d’un concert des Gipsy Kings dont la continuité artistique est bel et bien assurée par Messieurs Nicolas Reyes et Tonino Baliardo, conformément aux décisions judiciaires.

Dans la même lignée, ces deux concerts au Maroc constituent, selon la défense des plaignants, un acte de concurrence déloyale à l’égard de Chico Bouchikhi, autre membre fondateur des Gipsy Kings, qui, avec son groupe « Chico & The Gypsies », mène une carrière artistique parallèle depuis plus de 30 ans dans le respect du jugement susnommé.

Ceci étant, Nicolas Reyes et Tonino Baliardo comptent engager des procédures judiciaires similaires à travers le monde à l’encontre de toute personne ou groupe osant utiliser la marque Gipsy Kings.