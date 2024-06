« La Trahison » de Myriam Jebbor : un roman captivant à découvrir cet été

Cet été, plongez dans « La Trahison », le nouveau roman poignant de Myriam Jebbor. Ce livre, marquant une nouvelle étape dans la carrière littéraire de l’auteure, explore les profondeurs de l’âme humaine à travers l’histoire d’Hannah, une journaliste parisienne confrontée à des dilemmes émotionnels et des secrets de famille.

L’œuvre aborde des thèmes universels tels que la quête de bonheur, la peur de la maternité et la nécessité de faire la paix avec son passé, offrant une réflexion profonde sur les silences et les blessures non cicatrisées.

Résumé

Hannah, en couple avec Antoine, voit son bonheur apparent troublé par une mélancolie inexplicable. Pour comprendre ses émotions, elle entreprend une thérapie qui révèle des souvenirs d’enfance au Maroc et un secret de famille perturbant.

À travers une narration émouvante et introspective, Myriam Jebbor nous transporte entre la France et le Maroc, enrichissant le récit de sa double appartenance culturelle. « La Trahison » est une lecture incontournable pour ceux qui cherchent à explorer les complexités de l’âme humaine et à comprendre les échos du passé dans le présent.