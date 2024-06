Casa Anfa Latina : Anfa Park vibre aux rythmes latinos

L’effervescence musicale latine revient cet été avec Casa Anfa Latina, du 21 au 23 juin, à Anfa Park ! Organisé par l’agence de production culturelle Seven PM, le festival de musique, de danse et de gastronomie latines de Casablanca convie tous les passionnés à une deuxième édition endiablée.

Casa Anfa Latina marquera ce début d’été 2024, offrant une célébration haute en couleurs autour de la culture latine. Dans les mêmes installations de Jazzablanca, Casa Anfa Latina proposera trois concerts et de nombreuses animations :

Le public aura rendez-vous avec trois figures emblématiques de la musique latines les 21, 22 et 23 juin : Gente de Zona, duo phare du reggaetón cubain (vendredi 21/06), Los Van Van, orchestre légendaire de la musique populaire cubaine (samedi 22/06), et Elvis Crespo (dimanche 23/06), ambassadeur du merengue et mondialement connu pour son tube « Suavemente ».

Au programme aussi :

Des cours de danses avec les écoles « Kukumpa », « La Clave » et « Salsa Blanca ».

Des animations avec DJ Temazo, la batucada de CasaHeros, et des shows de danseuses de Samba brésiliennes.

Des stands de restaurations, des zones chill et de nombreuses activités proposés par les partenaires du festival.

Vendredi 21 juin : Gente De Zona

Lauréat de 7 Latin Grammy et 12 Latin Billboard, le duo de reggaetón cubain Gente de Zona est le premier à avoir atteint les HOT Latin Songs du Billboard. Formé par Alexander Delgado Hernández et Randy Malcom Martínez, ils connaissent un succès mondial grâce à leur collaboration avec Enrique Iglesias sur le titre « Bailando », en 2014. En 2015, ils enregistrent avec Pitbull « Piensas (Dile la Verdad) », qui se placera en tête des charts latino aux Etats-Unis. Leur titre, « La Gozadera », en duo avec Marc Anthony, totalise près de 90 millions de vues sur YouTube et marque ainsi l’histoire de la musique latine. A Casa Anfa Latina, le duo promet de mettre le feu avec un mélange savamment dosé de reggaeton et de musique cubaine traditionnelle !

Samedi 22 juin : Los Van Van

Surnommés « les Rolling Stones de la salsa », pour leur influence et leur longévité, Los Van Van ont captivé le public d’Amérique Latine, des États-Unis, des Caraïbes, de l’Europe et de l’Asie pendant plus de 50 ans de carrière !

Ce groupe mythique de musique populaire cubaine a été fondé en 1969 par le compositeur, bassiste et arrangeur Juan Formell. Entouré d’une formation musicale éclectique, il a créé sa propre fusion de songo, timba, salsa et rock. Avec plus de 15 albums enregistrés, Los Van Van ont remporté 3 Grammy Awards et 5 Latin Grammy Awards, faisant d’eux des incontournables de la scène musicale latino.

Après le décès de Juan Formell en 2014, c’est son fils Samuel Formell qui a repris le flambeau, perpétuant ainsi l’héritage musical et l’influence durable de Los Van Van sur la scène mondiale.

Dimanche 23 juin : Elvis Crespo

Elvis Crespo est une figure emblématique de la musique latine, ambassadeur du merengue. Originaire de Porto Rico, il est devenu un véritable phénomène grâce au succès planétaire de titres comme « Suavemente », « Tu Sonrisa » ou « Besame en La Boca ». Sa musique très rythmée et mélodieuse, son style très urbain font de lui un artiste unique. Il est même le seul artiste latino dont la musique a été jouée dans l’espace. Sa venue à Casablanca pour la première fois est un véritable événement, avec la promesse d’une soirée festive et dansante au son de morceaux légendaires.