Festival de Fès des musiques sacrées du monde : concert inoubliable de Sami Yusuf le 25 mai

La journée du samedi 25 mai au Festival de Fès des musiques sacrées du monde promet d’enchanter les spectateurs avec trois événements musicaux marquants, dont le très attendu concert de Sami Yusuf. Voici le programme détaillé.

17h, Jardin Jnan Sbil MADALENA – CHŒUR FÉMININ DES PAYS D’OC SOUS LA DIRECTION DE MANU THÉRON

La journée commence à 17h au Jardin Jnan Sbil avec une performance captivante du Chœur féminin des pays d’Oc, dirigé par Manu Théron. Le chœur interprétera la « Cantilène de Sancta Maria Magdalena de Marseille », une adaptation qui réunit 23 voix féminines. Ce chant archaïque ravive la dévotion populaire envers Sainte Marie Madeleine, disciple du Christ et figure emblématique du christianisme.

21h, Bab Al Makina SAMI YUSUF EN CONCERT

À 21h, la célèbre place Bab Al Makina accueillera le très attendu concert de Sami Yusuf. L’artiste, connu pour son style fusion universel inspiré de la musique Soufi, offrira un spectacle envoûtant et chaleureux. Ses compositions, imprégnées de méditation et de majesté mystique, créent un dialogue spirituel entre les racines sacrées de l’Orient et des influences variées comme le flamenco. Pour cette 27ème édition, Sami Yusuf présentera de nouvelles créations musicales qui promettent de captiver le public.

23h, Jardin Jnan Sbil VINCENT MOON – UN RITUEL CINÉMATOGRAPHIQUE

La soirée se prolongera à 23h au Jardin Jnan Sbil avec le « live cinéma » de Vincent Moon. Ce spectacle hybride unique combine extraits de films et musiques sacrées, créant une performance nouvelle à chaque représentation. Vincent Moon compose en direct, infusant chaque spectacle d’une énergie sacrée et d’une créativité sans pareille.

Ne manquez pas cette journée riche en découvertes musicales et spirituelles au Festival de Fès des musiques sacrées du monde.