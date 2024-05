FICAM : un week-end d’animation inoubliable pour l’édition 2024 (PHOTOS)

Un week-end mémorable s’est déroulé à Meknès lors de la 22ème édition du Festival International de Cinéma d’Animation (FICAM®). Dès son ouverture, cette édition a brillé par la variété et la qualité de ses événements : des projections captivantes, des ateliers enrichissants, et des initiatives de médiation culturelle. Un programme qui a su ravir les jeunes et les moins jeunes, les passionnés, les étudiants, ainsi que le public en général.

Entre making of, work in progress et thés à la menthe, tout aussi passionnants les uns que les autres, Theodore Ushev, artiste polyvalent, nous emporte avec brio dans une fascinante exploration cinématographique. Avec maîtrise, il nous dévoile sa méthode pour réinventer différentes techniques et leur insuffler une nouvelle dimension.

Cette 22e édition du FICAM® met également en lumière le cinéma d’animation italien en collaboration avec l’Institut Culturel Italien du Maroc. Une plongée au cœur de la créativité foisonnante de la scène italienne avec la présence d’artistes renommés tels que Christian De Vita et Alessandro Rak. Les visiteurs ont ainsi eu l’occasion d’explorer la diversité et l’abondance artistique de l’animation italienne, renforçant une fois de plus la portée internationale du FICAM®.

Au programme également de ce week-end le lancement des deux compétitions internationales : La Long compèt’ qui propose cette année 6 films de pays différents et la Court Compèt’ qui a reçu cette année encore plus de 250 courts-métrages de réalisateurs du monde entier. Les gagnants de ces deux compétitions seront annoncés lors de la cérémonie de clôture du festival.





Autre grand moment de ce Week-end, le Pique-Nique FICAM®, l’évènement familial phare du festival. Une formule imaginée par l’équipe du festival il y a une dizaine d’années et qui rencontre un véritable succès auprès du public de la ville de Meknès. Cette année, le Pique-Nique FICAM® a proposé Migration et Kung Fu Panda, 2 films en 3D.

Pour cette 22ème édition et pour la première fois de son histoire, le Ficam investit le bel espace de Dar Lakbira grâce au partenariat avec la Commune du Mechouar Stinia, renforçant ainsi sa présence au cœur de la médina de Meknès.

Ce partenariat, qui porte sur plusieurs points, propose, tout d’abord, une programmation cinématographique familiale avec des projections en soirée et la présence exceptionnelle de Michel Ocelot. Ce dernier a présenté dimanche soir, sous le ciel étoilé de Meknès, la version Darija des Contes de la nuit ; projection qui a suscité un grand engouement auprès du jeune public de la médina. Il présentera également lors de la soirée de clôture Ivan Tsarévitch et la princesse changeante.

En parallèle, deux ateliers d’initiation et de découverte des techniques du film d’animation ont été animés par Aziz Oumoussa et Anass Dou, artistes marocains qui ont bénéficié, par le passé, du volet formation du FICAM. Ces ateliers étaient destinés aux enfants du quartier.

L’équipe du FICAM s’est également appuyée sur l’expertise de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Action Culturelle (ISADAC) à travers la présence de jeunes médiatrices et médiateurs culturels qui ont assuré le lien entre les jeunes de la médina de Meknès et les différentes actions du festival.

Les journées se suivent et ne se ressemblent pas, nous réservant encore bien des surprises, notamment avec la suite de la programmation scolaire, de la médiation culturelle et des compétitions.