La légende Zucchero débarque à Jazzablanca

Zucchero, légende vivante du rock blues, est l’une des voix les plus emblématiques de la chanson italienne. Avec plus de quarante ans de carrière et 60 millions de disques vendus, il a marqué les années 80 et 90 avec des tubes planétaires tels que « Senza una donna » et « Baila Morena ».

Reconnaissable avec son éternel chapeau, sa voix éraillée et son style rock teinté d’influences afro-américaines et transalpines, Zucchero incarne le rock italien mieux que quiconque.

Il transcende les frontières pour devenir l’un des plus brillants représentants non anglophones du blues moderne, comme en témoignent ses collaborations avec des icônes tels que Sting, Ray Charles, Joe Cocker, Eric Clapton ou encore Miles Davis.

Dans le cadre de sa tournée mondiale intitulée « Overdose d’Amore », Zucchero fera escale pour la première fois au Maroc, faisant de sa présence à Jazzablanca un véritable événement.





Le samedi 8 juin, sur la scène Casa Anfa, Zucchero offrira un live de haut vol où le rock puissant se mêlera au rhythm and blues, à la soul et au gospel qui ont jalonné sa remarquable carrière.