Jazzablanca 2024 : Paolo Nutini enflammera la scène de la 17e édition

La 17ème édition de Jazzablanca sera marquée, en ouverture du festival et pour la première fois au Maroc, par le phénomène écossais aux 18 disques de platine, Paolo Nutini. Considéré comme une des plus grandes réussites de la musique britannique, Paolo Nutini est reconnu pour sa capacité à captiver grâce à sa voix rauque et ses performances énergiques.

Bien qu’il soit doté d’un nom italien, c’est bien en Écosse, en 1987, qu’est né Paolo Nutini. Attiré très jeune par la musique, il quitte l’école à 16 ans et tient ses premiers concerts dans le restaurant familial. Il part ensuite tenter sa chance à Londres, où il signe en 2006 son premier album « These streets ». Ce dernier se classe rapidement 3ème dans les Charts. Les chansons « Last request », « Iron Sky» ou encore « New shoes » deviennent des hits intemporels.

Les multiples succès internationaux de Paolo Nutini témoignent de son impact sur la scène musicale : deux de ses quatre albums ont atteint la première place des charts britanniques, avec 8 millions d’exemplaires vendus, et dépassent les 1,5 milliard de streams dans le monde.

Nommé à plusieurs reprises aux BRIT Awards, il a remporté 18 disques de platine au Royaume-Uni. Nutini est régulièrement programmé en tête d’affiche des plus grands festivals européens, dont Glastonbury, Montreux Jazz Festival, Coachella, et bien d’autres.

Dans son dernier album « Last Night In The Bittersweet », paru en 2022, Paolo Nutini, explore un vaste spectre musical, allant du rock au son Motown. Une création artistique où le chanteur redéfinit son iconographie.