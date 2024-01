« Les Meutes » de Kamal Lazraq enfin dans les salles de cinéma (VIDEO)

« Les Meutes », réalisé par Kamal Lazraq, promet de captiver les spectateurs alors qu’il débarque dans les cinémas marocains ce mercredi 31 janvier. Cette première œuvre tant attendue a remporté des prix prestigieux au Festival de Cannes et au Festival international du film de Marrakech.

Kamal Lazraq, dont le travail a été récompensé du Prix du Jury dans la catégorie « Un Certain Regard » à Cannes et du Prix du Jury au Festival international du film de Marrakech, avait promis une sortie au Maroc d’ici la fin janvier 2024, et les cinéphiles peuvent désormais anticiper avec enthousiasme la concrétisation de cette promesse.

Synopsis :

« Dans les faubourgs populaires de Casablanca, Hassan et Issam, père et fils, vivent au jour le jour, enchaînant les petits trafics pour la pègre locale. Un soir, ils sont chargés de kidnapper un homme. Commence alors une longue nuit à travers les bas-fonds de la ville… ».