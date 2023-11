« Al Moukhtafi »: le thriller à suspense qui enflamme les écrans

Vérités et mensonges, loyauté et trahison, intrigues et révélations. Dans « Al Moukhtafi », tous les ingrédients d’une série à suspense sont réunis. Le nouveau thriller de 2M signé Zakia Tahiri, et diffusé chaque jeudi en soirée, n’a pas manqué d’accaparer l’attention des amateurs du genre, de semaine en semaine.

Ils étaient ainsi plus de 5,4 millions à regarder le 8ème épisode de la série, diffusé jeudi 22 novembre 2023 à 21h25. Un record depuis le lancement de la série. En effet, l’audience augmente crescendo depuis le début de la série : le 6ème épisode a été suivi par pas moins de 4,7 millions de personnes et le 7ème frôle les 4,9 millions !

La part d’audience (PDA) enregistrée est 35,3%, avec un taux moyen de 14,9 millions de téléspectateurs.

Cet engouement est également constaté au niveau des plateformes digitales: les épisodes, extraits et publications relatives à la série ont cumulé plus de 14 millions de vues sur Youtube et de 4 millions de vues sur Instagram.

« Al Moukhtafi » est appelé à devenir un véritable phénomène audiovisuel et digital, au fil des épisodes de cette intrigue passionnante.

Synopsis

La série relate les péripéties de Zineb, une femme au foyer à la vie bien rangée, dont le mari, directeur d’un site à scandales, disparait sans laisser de traces. A-t-il été kidnappé ? A-t-il été assassiné ? A-t-il mis fin à ses jours ? Ou a-t-il préféré commencer une nouvelle vie ailleurs ?

L’affaire est aux mains des inspecteurs et, à défaut de pistes solides, Zineb – brillamment incarnée par Jihane Kidari- est leur premier suspect. Elle est accusée du meurtre de son époux. Commence alors une enquête longue et difficile où tous les scénarios sont possibles. Parallèlement, la relation entre Zineb et ses trois meilleures amies bat de l’aile. Les enquêteurs arriveront-il à découvrir ce qui s’est réellement passé ?