Festival Gnaoua et Musiques du Monde : un programme riche pour la 24e édition

Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde revient pour sa 24e édition, du 22 au 24 juin à Essaouira. Devenu, au fil des années, l’un des évènements artistiques majeurs de l’agenda culturel marocain et international, cette édition promet des moments exceptionnels, forts en échange et en émotions.

Le Festival est devenu au fil des années la rencontre de tous les possibles. Un espace où les musiciens du monde s’autorisent à s’affranchir de toutes les contraintes et à oser les associations les plus audacieuses. Une parenthèse où le temps est suspendu, pour laisser s’exprimer la magie.

De nombreuses légendes sont venues se frotter au tempo magistral des maâlems Gnaoua… autant de moments magiques inscrits dans l’histoire du festival. Cette 24e édition ne déroge pas à la règle et fait des rencontres, des fusions et des métissages heureux l’essentiel de sa programmation.

Le concert le plus groovy de l’édition

Habitué des collaborations les plus hardies, Maâlem Khalid Sansi, n’hésite pas à oser tous les métissages, de la danse contemporaine au hip-hop, tout en réussissant le pari de rester dans la plus pure filiation gnaouie. Pour cette 24e édition, il va à la rencontre du band le plus bouillonnant de la musique afro-cubaine.

Maâlem Khalid Sansi et El Comité (Maroc-Cuba)/Scène Moulay Hassan – jeudi 22 juin à 00h30

Une résidence artistique pointue

S’il y a un artiste qui est convaincu que la fusion n’est pas une simple affaire d’improvisation, mais bel et bien une aventure humaine, c’est bien Maâlem Majid Bekkas. Il s’associe avec David Patrois, l’un des plus talentueux vibraphonistes de sa génération, le génie du rythme adepte du spoken word, cet ancêtre du slam, le percussionniste Minino Garay, le batteur Mokhtar Samba ainsi que le saxophoniste Axel Camil. Un concert aux couleurs du Maroc, de l’Argentine, du Sénégal et de France, qui fera assurément des étincelles.

Maâlem Majid Bekkas, David Patrois, Minino Garay, Mokhtar Samba & Axel Camil (Maroc-France-Argentine-Sénégal)/Scène Moulay Hassan – samedi 24 juin à 20h00

Girl power

C’est toute la puissance des divas africaines qui est réunie dans ce concert où les Amazones d’Afrique rencontrent Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou. Les premières sont un « super-groupe » féminin panafricain dont les voix célèbrent avant tout l’amour et la nécessaire solidarité entre femmes. La seconde, Asmaa Hamzaoui, a su faire preuve de courage, d’audace et de persévérance pour s’imposer dans un univers exclusivement masculin. Un bel exemple de sororité africaine tout en rythme et panache.

Les Amazones d’Afrique et Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou (Mali/ Bénin/ Congo/ Maroc)/Scène Moulay Hassan – samedi 24 juin à 21h45

Une belle spiritualité dans l’air

Habitué du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, le grand maître du Qawwali, Faiz Ali Faiz est également ouvert aux collaborations avec des artistes d’autres horizons. Pour cette édition, il renoue avec Nass El Hal, Issaoua de Fès, cette fois-ci, pour un concert empreint de spiritualité et d’énergie.

Faiz Ali Faiz et Nass El Hal (Issaoua de Fès) (Pakistan/Maroc)/Scène Moulay Hassan – vendredi 23 juin à 23h45

Audace et rigueur

Une rencontre exceptionnelle entre des artistes à l’audace musicale reconnue, à la rigueur ascétique et aux univers empreints de spiritualité et de sagesse. Maâlem Abdeslam Alikane, Torsten de Winkel à la guitare, le légendaire Sulaiman Hakim au saxophone et Zouhair Amkas à la batterie vont se rencontrer, s’écouter, échanger, fusionner et nous émerveiller !

Maâlem Abdeslam Alikane, Torsten de Winkel, Zouhair Amkas et Sulaiman Hakim (Maroc/Allemagne/États-Unis)/Borj Bab Marrakech – samedi 24 juin à 20h45

Un éclectisme savant

Une magnifique expérience musicale en perspective entre le concertiste d’exception Maâlem Hamid El Kasri, le saxophoniste Jaleel Shaw, le guitariste, auteur-compositeur de renom Torsten de Winkel et le percussionniste Mustapha Antari. Une fusion éclectique 100 % groove qui fera résonner les murailles de la ville au loin.

Maâlem Hamid El Kasri, Jaleel Shaw, Torsten de Winkel et Mustapha Antari (Maroc/États-Unis/Allemagne)/Scène Moulay Hassan – samedi 24 juin à 23h