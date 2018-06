En vidéo: L’arrivée du président Buhari au Maroc

Le roi Mohammed VI et le président Buhari ont ensuite passé en revue une haie d’honneur de la Garde Royale. Le président nigérian a, par la suite, été convié à la traditionnelle cérémonie d’offrande de lait et de dattes.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK