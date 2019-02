Surréaliste: le gardien de Chelsea refuse de sortir (VIDEO)

En finale de la League Cup contre Manchester City, le gardien de Chelsea Kepa a refusé d’être remplacé par Willy Caballero. Une scène surréaliste relayée par les médias sportifs.

“Je n’ai jamais voulu désobéir à mon entraîneur”, a ensuite expliqué le gardien espagnol sur les réseaux sociaux. “C’est un grand malentendu. L’entraineur pensait que j’étais pas capable de jouer. J’ai voulu lui montrer que je me sentais bien et que je voulais continuer. J’ai beaucoup de respect pour lui et je respecte son autorité”. En attendant, Chelsea a perdu aux tirs aux buts et le gardien de but risque gros…

Rappelons que Manchester City a remporté la Coupe de la Ligue anglaise aux dépens de Chelsea, 4 tirs au but à 3 (0-0), dimanche en finale à Wembley. Détenteurs de l’édition 2018 de la compétition, les “Citizens” conservent donc leur titre et peuvent encore rêver d’un quadruplé en fin de saison, après leur doublé Coupe de la Ligue-Championnat l’an dernier.

“C’était un match serré. Chelsea a bien joué, c’était l’un des matches les plus difficiles de ma carrière. On a bien joué 70 minutes, après on a souffert”, a réagi Guardiola, entraineur de Manchester City.

S.L.