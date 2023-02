Le Belgo-Marocain Ibrahim Salah surprend Walid Regragui

Le jeune et compétent entraîneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, a reçu une belle et agréable surprise, dans les dernières heures.

Et ce, en marge de la préparation de la liste des footballeurs de l’équipe nationale, dans la perspective des deux matchs amicaux que cette dernière livrera contre les « Auriverdes » du Brésil et la « Bicolor » péruvienne.

Cette surprise est venue de la part du Belgo-marocain, Ibrahim Salah, qui évolue au sein du club français, le Stade Rennais. En effet, le jeune footballeur (21 ans), ex-joueur de la Gantoise, en Belgique, et capable de jouer à tous les postes de l’attaque, selon son actuelle équipe rennaise, a émis son vœu de porter les couleurs nationales marocaines, lors des prochaines échéances qui attendent les Lions de l’Atlas, après leur exploit historique pendant la Coupe du monde Qatar 2022.

Ibrahim Salah aurait pu porter, haut la main (et le pied, surtout!) les couleurs des « Diables rouges » belges, mais il a finalement préféré opter pour la sélection marocaine. Et dans un entretien accordé à DM Sport, le footballeur a déclaré « avoir entendu l’appel de son coeur », en portant son choix sur la sélection marocaine, d’une part, et aussi de « contribuer au bonheur de sa famille, originaire du Maroc », d’autre part.

Par ailleurs, le transfert d’Ibrahim Salah au Stade Rennais a été l’une des surprises du mercato hivernal européen. Et lors de ses trois prestations rennaises, il a marqué un but dans les filets de l’équipe ukrainienne, Chakhtar Donesk.

Larbi Alaoui