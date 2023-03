Chelsea veut se débarrasser de Hakim Ziyech (PHOTO)

Chelsea cherche à se séparer de 14 joueurs, dont Hakim Ziyech, lors du prochain mercato. Selon plusieurs médias londoniens, l’international marocain ne figure pas dans les plans de Graham Potter et devra bientôt quitter le club.

En plus de Ziyech, les Blues veulent se débarrasser de N’golo Kanté, Edouard Mendy, Kai Havertz, Ben Chilwell, Kepa Arrizabalaga, César Azpilicueta, Mason Mount, Thiago Silva, Mateo Kovačić, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang et Conor Gallagher

Rappelons que Hakim Ziyech était vraiment très proche de rejoindre le PSG et s’était même rendue à Paris, à quelques heures de la fin du mercato hivernal, dans l’attente d’un accord. Sauf que Chelsea n’aurait pas envoyé les bons papiers à temps pour homologuer l’opération auprès de la LFP. Chelsea aurait envoyé plusieurs fois de mauvais documents, et en retard.

Paris avait déposé un recours auprès de la LFP pour tenter de valider ce prêt malgré ces retards. Mais la commission juridique de celle-ci a rejeté la demande du club français d’homologuer le prêt de Hakim Ziyech.

H.M.

