VIDEO : les adieux émouvants de Luka Modric au Real Madrid

Luka Modrić a fait ses adieux au Real Madrid le 24 mai 2025, marquant la fin d’une ère emblématique au sein du club madrilène. Arrivé en 2012 en provenance de Tottenham, le milieu de terrain croate a disputé 13 saisons avec les Merengues, devenant le joueur le plus titré de l’histoire du club avec 28 trophées, dont six Ligues des champions et quatre Ligas.

Lors de son dernier match au Santiago Bernabéu contre la Real Sociedad, Modrić a été ovationné par les supporters et ses coéquipiers. Remplacé à la 87e minute, il a reçu une haie d’honneur, soulignant l’impact profond qu’il a eu sur le club et ses fans.

Modrić a exprimé à plusieurs reprises son désir de terminer sa carrière au Real Madrid, déclarant que ce serait un rêve pour lui . Malgré des offres lucratives du Qatar et d’autres clubs, il a choisi de rester fidèle au Real jusqu’à la fin de son contrat en juin 2025.

Son départ coïncide avec celui de l’entraîneur Carlo Ancelotti, qui quitte également le club après avoir remporté 15 titres avec le Real Madrid . Cette double séparation marque la fin d’une période dorée pour le club, caractérisée par des succès nationaux et européens.

L’avenir de Modrić reste incertain, bien qu’il ait manifesté l’envie de continuer à jouer, possiblement jusqu’à la Coupe du monde 2026 . Des rumeurs évoquent un possible investissement ou une implication avec le club gallois de Swansea City, où il aurait récemment acquis une propriété.

En somme, Luka Modrić quitte le Real Madrid en tant que légende incontestée, laissant derrière lui un héritage de professionnalisme, de talent et de dévouement qui continuera d’inspirer les générations futures.