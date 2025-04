Carlos Queiroz vers le Wydad ? Le vrai du faux

Plusieurs rumeurs circulent récemment selon lesquelles le Wydad de Casablanca est en quête d’un entraîneur de renommée pour prendre les rênes de l’équipe avant la Coupe du monde des clubs.

Selon une source de Le Site info, les informations annonçant que le WAC souhaite s’attacher les services de Carlos Queiroz sont dénuées de tout fondement, soulignant que les dirigeants n’ont toujours pas pris de décision concernant l’avenir de Rulani Mokwena.

«Le Wydad étudie actuellement la possibilité de maintenir Mokwena à la tête de l’équipe pour la Coupe du Monde des clubs ou de se séparer de lui pour le remplacer par Mohamed Amine Benhachem», indique notre source.

Et d’ajouter que Mokwena est actuellement l’entraîneur du WAC et que l’objectif est de terminer la saison à la deuxième place afin de garantir une participation à la Ligue des champions. «Si cet objectif est atteint, il est possible que Mokwena reste et dirige l’équipe durant la Coupe du Monde des clubs», souligne-t-on.

Rappelons que le Wydad a récemment nommé Benhachem au poste de directeur sportif. Il avait signé des prestations exceptionnelles avec la Renaissance de Zemamra avant de jeter l’éponge.

N.M.