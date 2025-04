CAN U17: Nabil Baha s’exprime avant le match Maroc-Afrique du Sud

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur de la sélection nationale de football U17, Nabil Baha, a indiqué que les précédents matchs disputés par son équipe lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la catégorie, organisée au Maroc, « nous ont donné confiance », affirmant que « nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre le dernier carré ».

S’exprimant lors d’une conférence de presse, tenue mercredi à Casablanca, avant le quart de finale des Lionceaux de l’Atlas contre l’Afrique du Sud, Baha a assuré que les préparatifs à cette rencontre se déroulent dans de bonnes conditions, notant que l’accent a été mis notamment sur l’analyse des points forts et les ponts faibles de l’adversaire.

Insistant sur l’importance de l’aspect mental dans ce genre de matchs, il a, par ailleurs, relevé que l’équipe sud-africaine a un bon niveau et compte dans ses rangs des joueurs talentueux.

Le coach de l’équipe nationale U17 s’est dit confiant en ses joueurs et en leur capacité à surmonter l’obstacle sud-africain, mettant en avant la qualité de son effectif, avec des joueurs qui évoluent au plus haut niveau et dans les plus grands clubs.

Toutefois, a-t-il ajouté, la qualité de l’effectif n’est pas une garantie pour décrocher la victoire, soulignant que l’équipe qui fait le plus d’efforts et de sacrifices sur le terrain est celle qui l’emporte finalement.

De son côté, Soufiane El Idrissi, gardien des Lionceaux de l’Atlas, a fait part de sa satisfaction de la qualification de l’équipe nationale en quarts de finale de la CAN, affirmant que les joueurs sont animés par la volonté de faire tous les efforts nécessaires pour se hisser en demies et poursuivre la quête du trophée continental.

Assurant qu’une bonne ambiance règne au sein du groupe, il a relevé que tous les joueurs sont engagés à suivre les instructions du coach et son plan tactique.

Pour sa part, l’entraineur de l’Afrique du Sud, Vela Khumalo, a souligné que la mission de son équipe lors de son match contre le Maroc « ne sera pas aisée », affirmant que le défi pour ses joueurs est de réussir à être efficaces offensivement et de faire preuve d’esprit collectif pour tenter de l’emporter et de se qualifier en demies.

Il a, en outre, salué la grande qualité des infrastructures, des stades et des centres d’entrainement mis à la disposition des équipes participant à cette CAN.

L’équipe du Maroc affrontera son homologue sud-africaine en quarts de finale de la CAN U17, jeudi (20h00) au Stade El Bachir à Mohammedia.

S.L.