PSG: quel est le nouveau salaire d’Achraf Hakimi ?

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2021, Achraf Hakimi s’est imposé comme l’un des meilleurs latéraux droits du monde.

Après une saison réussie à l’Inter Milan, l’international marocain avait le choix entre plusieurs projets ambitieux. Chelsea lui proposait un contrat de longue durée, et son entourage professionnel voyait d’un bon œil un départ vers le club londonien. Pourtant, Hakimi a fait le choix de Paris, un choix qui, quatre ans plus tard, semble avoir été payant.

Aujourd’hui âgé de 26 ans, Hakimi figure parmi les défenseurs les plus dominants de la planète. Peu de joueurs peuvent rivaliser avec lui à son poste : Trent Alexander-Arnold, Jules Koundé ou encore Jeremie Frimpong sont cités parmi ses principaux concurrents. Néanmoins, sur la saison en cours, le Marocain semble être le meilleur latéral droit au monde, aussi bien offensivement que défensivement.

Ce statut de joueur incontournable s’est concrétisé par une prolongation de contrat jusqu’en 2029. Signée le 7 février 2024, cette prolongation a vu son salaire passer de 730.000 euros brut par mois à 1,1 million d’euros, révèle l’Equipe. Avec cette revalorisation, Hakimi devient le troisième joueur le mieux payé du PSG, derrière Ousmane Dembélé (1,5 M€) et Marquinhos (1,12 M€).

Mais au-delà de ce salaire fixe, Hakimi bénéficie également d’importants revenus liés à ses droits à l’image, ajoute le journal français. Ces derniers lui permettent de percevoir plusieurs millions d’euros supplémentaires par an, grâce notamment aux ventes de maillots et aux contrats de sponsoring. Depuis l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif en 2022, le PSG a systématiquement intégré cette variable dans ses négociations contractuelles. Pour Hakimi, cela signifie que ses revenus globaux peuvent évoluer considérablement en fonction de son impact marketing et sportif.

Si certains pouvaient douter de son avenir à Paris, notamment après les incertitudes entourant Kylian Mbappé, Hakimi a été clair dans sa volonté de poursuivre l’aventure au PSG. Son attachement au club et son rôle clé dans le projet parisien font de lui un élément central pour les années à venir.

Entre performances de haut niveau et reconnaissance salariale, Achraf Hakimi a franchi un cap cette saison. Il incarne aujourd’hui l’excellence à son poste et symbolise le projet ambitieux du Paris Saint-Germain sur la scène européenne.

H.M.