Atlético/Barça: le conseil de Hansi Flick à ses joueurs

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a averti samedi ses joueurs qu’ils devaient rester « concentrés » du début à la fin du match face à l’Atlético Madrid dimanche, afin d’éviter de reproduire les erreurs commises lors des deux confrontations précédentes cette saison.

Après une défaite à la dernière seconde (2-1) en Liga et un match nul en demi-finale aller de Coupe du Roi (4-4), où le Barça avait été repris dans le temps additionnel, le club, toujours en tête du classement avec un match en moins et égalité de points avec le Real Madrid (2e), avec une longueur d’avance sur l’Atlético (3e), devra faire preuve de davantage de solidité pour préserver ses chances dans la course au titre.

« Nous avons réalisé deux excellents matches, mais il faut savoir rester concentré du début à la fin. C’est ce qui nous a manqué, nous devons y prêter une attention particulière », a déclaré Flick lors de sa conférence de presse.

« Quand vous faites des erreurs, l’Atlético peut en profiter, et c’est exactement ce que nous devons éviter », a ajouté l’entraîneur.

Interrogé sur l’absence de son milieu de terrain Gavi et de son latéral Alejandro Balde dans la liste de l’Espagne pour les quarts de finale de la Ligue des nation, il a déclaré que « Gavi n’a que 20 ans, il revient d’une grave blessure, il semble donc qu’il ne soit plus le premier choix. Il peut encore s’améliorer et il le fera ».

« Alejandro s’est énormément amélioré, c’est l’un des meilleurs latéraux gauche au monde, il a un potentiel immense et il cherche à progresser chaque jour », a noté l’entraîneur du Barça au sujet de Balde.