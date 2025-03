Nasser Al-Attiyah: les coulisses de sa préparation au Dakar (VIDEO)

Dans cet extrait inédit filmé à Barcelone, Nasser Al-Attiyah, revient sur ses débuts dans le sport automobile et explique pourquoi il a choisi Dacia. On peut voir des moments intimes où il prend le thé avec ses amis et se confie en toute confiance face caméra.

Dacia

Dacia , pour visionner le documentaire complet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube de, pour visionner lecomplet.

Dans le documentaire complet de 52 minutes,nous plonge dans les coulisses de son année de préparation à la compétition, mêlant moments intimes, défis technologiques et immersion au cœur des courses les plus intenses. Une aventure qui met en lumière les femmes et les hommes derrière chaque étape de ce projet ambitieux.Visionnez la vidéo et revivez leur parcours exceptionnel.