Walid Regragui était présent au parc des princes pour suivre Hakimi (PHOTO)

Le sélectionneur national Walid Regragui s’est rendu à Paris ce mercredi pour suivre le choc de la Ligue des Champions entre le Paris Saint Germain et Manchester City.

Regragui était dans la tribune présidentielle aux côtés du sélectionneur français Didier Deschamps et de Thomas Tuchel, entraîneur de l’équipe d’Angleterre.

D’autres athlètes de très haut niveau étaient également de la partie. Parmi eux, Nicolas Anelka, le judoka Teddy Riner et le basketteur Victor Wembanyama. Le PSG a battu mercredi soir Manchester City dans une soirée riche en émotions et en buts (4-2).

L’international marocain Achraf Hakimi a réalisé une belle performance mais s’est vu refuser un but avant la fin de la première période après révision de la VAR. Le latéral droit s’impose de plus en plus comme l’une des piéces maîtresses de Luis Enrique.