Soufiane Benjdida a un nouveau club

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant marocain Soufiane Benjdida a rejoint le RWD Molenbeek, qui évolue en Challenger Pro League (2ème division belge), jusqu’en fin de saison, en provenance du Standard de Liège (Pro League), a annoncé le club bruxellois sur son site web.

Le contrat de Benjdida (23 ans) inclut également une option d’achat, a indiqué le club, se félicitant de l’arrivée de cet attaquant “rapide et technique”, à même de “dynamiser la ligne offensive bruxelloise” et “apporter son énergie et son flair à l’équipe”.

“Le RWDM est un club historique, et je serais honoré de pouvoir l’aider à remonter en première division. C’est un projet attrayant, (…) c’est aussi une belle opportunité de temps de jeu et de me mettre en valeur”, a déclaré le joueur dans une interview publiée sur le site web du club.

“Je suis encore à un jeune stade de ma carrière, et le RWDM m’offre une belle opportunité de montrer ce dont je suis capable. J’ai encore beaucoup à apprendre, et je pense que je vais avoir cette opportunité ici, avec un excellent coach et des co-équipiers dont j’apprécie déjà le style”, a-t-il ajouté.

Soufiane Benjdida devient le troisième joueur marocain à renforcer les rangs du RWDM cette saison. Formé au Raja Casablanca, l’ex-international marocain U23 a rejoint le SL16 FC l’été dernier avant d’intégrer le noyau A du Standard de Liège lors de la préparation estivale.

Lors de l’exercice précédent en Challenger Pro League, il avait déjà montré son potentiel en marquant 6 buts et réalisant une passe décisive avec les U23 du Standard. Cette saison, il a disputé 16 rencontres avec le Standard, inscrivant 2 buts et délivrant 1 assist.

