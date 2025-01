Affaire Dani Olmo: le coup de gueule du Barça

Le président du FC Barcelone Joan Laporta a dénoncé mardi des « tentatives de déstabilisation » contre son club dans l’affaire de la réinscription de Dani Olmo et Pau Victor, dont les licences avaient été annulées par la Liga.

« Nous sommes revenus à la règle du 1-1 (1 euro généré, 1 euro à dépenser), ce qui nous permet désormais de recruter normalement et d’inscrire des joueurs comme Dani Olmo et Pau Victor. Cela confirme la force du FC Barcelone et démonte un certain discours apocalyptique », a indiqué Laporta lors d’une conférence de presse .

Le président du Barça a dénoncé des « tentatives de déstabilisation de l’extérieur et de l’intérieur » visant à dégrader l’image de son club, la décision du Conseil Supérieur des Sports d’accorder la réinscription temporaire des deux joueurs espagnols ayant été perçue comme injuste par plusieurs clubs de Liga et par son président Javier Tebas.

Interrogé sur le mécanisme ayant permis au club catalan de rentrer dans les clous du fair-play financier, Laporta a confirmé la récente signature du « meilleur contrat d’équipementier sportif » dans le monde du football avec Nike, évalué à 1,8 milliard d’euros jusqu’en 2028, et la vente, fin décembre, de l’exploitation de sièges VIP au Camp Nou, encore en travaux, pour un montant estimé à 100 millions d’euros sur 20 ans.

« L’argent, envoyé le 31 décembre, n’est arrivé que le 3 janvier », a-t-il regretté, alors que la Liga demandait des garanties financières suffisantes pour conserver les licences d’Olmo et Victor, enregistrés temporairement en début de saison grâce à la blessure du Danois Andreas Christensen.

Le Barça n’avait pas respecté le délai imposé par la Liga, qui avait logiquement conclu à l’expiration des licences des deux joueurs espagnols. Selon les instances, la réglementation actuelle interdit à un joueur de se voir attribuer une nouvelle licence par le même club au cours d’une même saison.

Désormais réinscrits auprès de la Liga, Dani Olmo, recruté pour 60 millions d’euros cet été, et le jeune Pau Victor pourront à nouveau porter le maillot blaugrana. Cependant, leur situation demeure suspendue à une éventuelle révision des règles par les instances du football espagnol face à ce cas inédit.

S.L