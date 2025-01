Ligue des Champions: Raja, AS FAR… Le programme de la 4ème journée

Voici le programme de la 4-ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique de football:

Vendredi 3 janvier:

20h00: CR Belouizdad (ALG) – Al Ahly SC (EGY)

Samedi 4 janvier:

14h00: Young Africans SC (TAN) – Tout Puissant Mazembe (RDC)

17h00: Orlando Pirates FC (RSA) – Stade d’Abidjan (CIV)

20h00: AS FAR (MAR) – AS Maniema Union (RDC)

Raja de Casablanca (MAR) – Mamelodi Sundowns FC (RSA)

Dimanche 5 janvier:

17h00: GD Sagrada Esperança (ANG) – Djoliba AC Bamako (MAL)

Pyramids FC (EGY) – Espérance Sportive de Tunis (TUN)

20h00: Al-Hilal FC Omdurman (SUD) – MC Alger (ALG)

