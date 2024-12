Wydad: le message d’adieu de M’Baye Niang (PHOTO)

M’Baye Niang a annoncé, jeudi, son départ du Wydad de Casablanca avant le coup d’envoi du mercato hivernal.

Sur son compte Instagram, l’attaquant sénégalais s’est fendu d’un long message pour remercier les dirigeants, les supporters et toutes les composantes du club.

«L’histoire du club, le projet, mais surtout la ferveur des supporters m’ont, depuis le début, motivé à vous rejoindre. Je remercie les dirigeants pour leur confiance. Vous, supporters, êtes le cœur et l’âme du Wydad et vos encouragements ont été une véritable source de force et de motivation pour moi à chaque match. J’ai tout donné pour contribuer au mieux à la réussite du club et je pars avec la fierté d’avoir été l’un de vos joueurs. Ce club m’a marqué. Et je resterai toujours l’un de vos premiers supporters. À mes coéquipiers, continuez à vous battre et à tout donner sur le terrain pour faire briller le Wydad. Merci pour tout. Ce n’est pas un adieu, c’est un au revoir», a-t-il écrit.

M’Baye Niang avait rejoint le WAC lors du dernier mercato estival et avait signé un contrat jusqu’en 2025. Trois mois après son arrivée, le Sénégalais a préféré plier bagage pour aller explorer d’autres horizons.

H.M.