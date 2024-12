Brésil : Ronaldo annonce sa candidature à la présidence de la Confédération de football

Par LeSiteinfo avec MAP

La star du football brésilien, Ronaldo, a annoncé son intention d’être candidat à la présidence de la Confédération brésilienne de football (CBF) pour « retrouver le prestige » de la Seleçao.

« Je veux retrouver le prestige et le respect que la Seleçao toujours eus, et qu’aujourd’hui personne n’a », a expliqué Ronaldo (48 ans), ancien attaquant de légende et double champion du monde (1994, 2002). Pour ce faire, il souhaite « ramener les légendes du football brésilien au rang de protagonistes », afin de « faire de CBF l’entreprise la plus appréciée du Brésil ».

« Ma motivation principale est de redonner au football brésilien le respect qu’il mérite sur la scène mondiale. La situation de la Seleçao, tant sur le terrain qu’en dehors, n’est pas idéale en ce moment », a-t-il ajouté, soulignant que les supporters lui demandent fréquemment de revenir jouer pour redresser la situation. Il a annoncé son intention de parcourir le pays dans les mois à venir pour obtenir le soutien d’au moins quatre fédérations d’état et quatre clubs professionnels afin d’être officiellement candidat.

Les élections pour succéder à Ednaldo Rodrigues, l’actuel président de la CBF, doivent se tenir entre mars 2025 et mars 2026.

« J’ai des projets ambitieux. Avant qu’un vote ne soit engagé, je souhaite rencontrer personnellement chaque président de fédération et de club pour discuter de mes propositions », a déclaré Ronaldo.

La CBF traverse une période d’instabilité politique, marquée par la récente révocation de son actuel président par une décision judiciaire, avant qu’il ne soit rétabli par le ministre Gilmar Mendes. La situation n’est pas encore définitivement réglée, car la Cour Suprême fédérale doit se prononcer sur la légitimité de son maintien en poste.

Il a aussi annoncé qu’il vendrait ses parts au sein du Real Valladolid dont il est propriétaire, affirmant que « ça ne serait pas un obstacle à (sa) candidature ».